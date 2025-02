Campeonato de Futebol movimentou distrito de Sapucaia

CARATINGA – O Vila Nova de Sapucaia é um dos mais tradicionais clubes de futebol de Caratinga. O clube promoveu a 19ª edição do Torneio em homenagem ao aniversário do Vila Nova que completou 48 anos de fundação.

Organizado pelo desportista e amante do futebol – José Tarcísio, o evento contou com a participação de oito equipes: Atlético do Salatiel, Amigos do 10, Zacarias Futebol Clube, Combinados, Anápolis Futebol Clube, Opção Futebol Clube, Isocred Futebol Clube, além dos anfitriões totalizando 200 atletas participantes.

Todas as partidas aconteceram no Estádio Agenor Franco em Sapucaia e grande final foi disputada no dia 16 de fevereiro entre as equipes do Vila Nova e Combinado. O título ficou com a equipe anfitriã, Vila Nova que venceu por 6 gols a 2, a equipe do Combinados na partida decisiva.

José Tarcísio agradece a participação de todos os atletas e equipes e o apoio dos colaboradores, “ressaltando a grandeza de uma das principais equipes amadoras do nosso futebol”.