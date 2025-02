Campeonato de Bairros 2024 começa neste sábado (16)

MANHUAÇU – Neste sábado (16) tem início um dos torneios mais tradicionais de Manhuaçu: o Campeonato de Bairros 2025 de futebol de campo. A competição é realizada pela Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

Tradicionalmente disputado no primeiro semestre, o torneio reúne times que representam os bairros de Manhuaçu, com partidas realizadas no Estádio JK e em outros campos do município. Serão quatro grupos, tanto na primeira, quanto na segunda divisão da competição, que estão na disputa pelo título. As partidas da segunda divisão terão início no dia 23 de fevereiro, com jogos no Estádio JK e em São Pedro do Avaí.

“Queremos realizar uma grande competição, prestigiando as comunidades com bons confrontos. Realizamos um congresso técnico com os times das séries A e B, que serviu para avaliarmos o que já foi realizado até aqui e projetar essa edição, atendendo aos anseios dos dirigentes das equipes. Sempre pautamos por fazer campeonatos onde todos os envolvidos têm voz ativa no momento de decidir para o bem de todos”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Victor Rocha.

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu