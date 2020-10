Campanhas de multivacinação e contra a pólio já estão sendo realizadas no município

Secretaria de Saúde afirma que crianças passarão por verificação de sintomas de Covid-19 antes de receber a dose da vacina

CARATINGA- Teve início na última segunda-feira (5), a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite para crianças de até 5 anos. A campanha segue até o dia 30 de outubro em todos os postos de saúde do município.

A secretária de Saúde de Caratinga, Jacqueline Marli dos Santos, alerta que a população deve procurar o serviço mesmo com a pandemia de covid-19, pois as vacinas são de extrema importância para manter as crianças imunes as doenças.

O público-alvo da campanha contra a poliomielite é composto por crianças menores de 5 anos de idade, com estratégias diferenciadas para crianças com até 1 ano incompleto e para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos. A depender do esquema vacinal registrado na caderneta, a criança poderá receber a Vacina Oral Poliomielite (VOP), como dose de reforço ou dose extra, ou a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), como dose de rotina.

No dia 17 de outubro, sábado, será realizado o Dia D da campanha de vacinação.

CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

Teve início também na segunda-feira, a campanha nacional de multivacinação. As crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinados ou com esquemas incompletos de qualquer vacina, devem comparecer às unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.

SARAMPO

Devido a baixa adesão da população a vacinação contra o Sarampo foi prorrogada até o dia 31 de outubro. O público alvo da última etapa de vacinação são pessoas de 20 a 49 anos. A vacinação contra o sarampo é feita independentemente da situação vacinal das pessoas, porque a campanha é indiscriminada. Isso significa que, mesmo que a pessoa já tenha o cartão de vacina atualizado, ou seja, constando registro de vacina contra o sarampo, aquelas que pertencem à faixa etária, de 20 a 49 anos, precisam se vacinar.

A vacina integra o calendário de rotina do Ministério de Saúde e está disponível o ano todo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em três apresentações: Dupla viral, que protege do vírus do sarampo e da rubéola; Tríplice viral que protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola e a Tetra viral, que protege do vírus do sarampo, caxumba, rubéola e varicela (catapora). Todas previnem o sarampo e cabe ao profissional de saúde aplicar a vacina adequada para cada um, de acordo com a idade ou situação epidemiológica.

MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA O COVID-19

Diante do cenário da pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda certos cuidados às pessoas no momento da vacinação. A população deve ficar atenta às medidas de prevenção, como usar máscara de proteção e manter dois metros de distância nas filas, entre uma pessoa e outra.

Todas as unidades de saúde estão seguindo as medidas determinadas pelo Ministério da Saúde em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus, como enfatiza a secretária. “Está sendo mantido o distanciamento dentro das unidades durante o atendimento. Em Caratinga as equipes de saúde foram ampliadas para que o atendimento seja realizado de forma rápida e não gere aglomeração de pessoas dentro dos postos de saúde. Todas as crianças passarão por uma verificação de sintomas de Covid-19 antes de receber a dose da vacina”.

O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.