Campanha promoverá sorteio de carros 0 km para ajudar instituição

CARATINGA- A Apae Brasil em parceria com as Federações das Apaes de todo o país realiza mais uma edição da campanha natalina Apae Noel. Este ano a campanha terá como prêmios seis carros 0km, sendo cinco ganhadores e um veículo para uma das instituições apaeanas engajadas na ação.

A ação também está sendo realizada em Caratinga. Luis Henrique Bitencourt, presidente da Apae, destaca a importância da campanha para ajudar a instituição. “A Federação Nacional das Apaes, sabendo das dificuldades que todas as Apaes passam com recursos financeiros para arcar no final do ano com as folhas de 13°, geralmente férias coletivas em janeiro, então lançou essa rifa que está sendo realizada agora em todas as Apaes do Brasil. Vai ter um sorteio de cinco veículos, a um preço muito acessível de R$ 10 cada número, concorrendo pela loteria federal”.

Através do sorteio pela Loteria Federal realizado no dia 28 de dezembro, os participantes que adquiriram o bilhete através de uma Apae, serão sorteados e concorrem a cinco carros 0km. “Seria muito interessante que tenham essa sensibilidade com a Apae, de contribuir conosco e, ao mesmo tempo, se habilitando a quem saber ser sortudo e ganhar um carro 0 km. Todos os funcionários da Apae estão com um talão desse e temos na nossa sede da Raul Soares, basta procurar na portaria, sempre terá uma pessoa de plantão para fazer a venda no horário comercial e também pelo telefone 3321-5554, só ligar que pedimos para entregar”.

A Apae que vendeu o primeiro bilhete sorteado também ganha um Fiat Mobi modelo 2022/2023, como destaca Luis. “Já começa o ano novo com carro zero. É uma oportunidade de adquirir de uma vez, pois, são números limitados, o Brasil inteiro, então, pode ser que acabe. Quem sabe a sorte não vem para Caratinga? Pois, saindo para Caratinga, a Apae ganha um veículo também. Temos que torcer para ser aqui o vencedor do prêmio”.

A Apae Caratinga conta com 500 assistidos e assim como outras unidades, tem que lidar com dificuldades financeiras. “São vários órgãos que atendem os deficientes, vários públicos, que dependem de atenção maior e organizamos em associações para fazer esse atendimento. A Apae de Caratinga hoje tem 100 funcionários, uma folha que é pesada e contamos com ajuda dos municípios parceiros, dos doadores mensalistas, que reconhecem nossa causa e, agora, no final de ano, mais importante ainda essa colaboração, pois, temos despesas que no decorrer do ano não temos. E têm as despesas também, ano que vem já iniciar com aquisição de uniforme escolar e temos que estar com fluxo de caixa já preparado para isso”.

Além da possibilidade de ganhar um veículo, a Apae também recebe parte do dinheiro arrecadado com a venda dos talões. “Contamos com a colaboração de todos, ajudar a Apae a ajudar. Temos aqui 60% que nós vendermos é da Apae, cada número vendido, R$ 6 é destinado para a Apae de Caratinga, é uma forma de cada um que contribuir ajudar a Apae de Caratinga. E queremos entregar o prêmio aqui, para isso tem que estar habilitado e a habilitação é adquirindo um número desse”, finaliza.