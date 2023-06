Campanha Maio Amarelo encerrada em Caratinga

CARATINGA- O Departamento de Trânsito de Caratinga realizou o encerramento das atividades do Maio Amarelo com uma caminhada na área central e distribuição de panfletos educativos com dicas de segurança no trânsito.

O Movimento Maio Amarelo nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.

O objetivo é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, efetivamente, discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

O diretor do Departamento de Trânsito, José Geraldo, destaca que o balanço foi positivo. “A campanha visa olhar a segurança no trânsito para todos, esse ano com foco na saúde no trânsito. Como sempre um sucesso, campanha bem aceita na cidade, conscientizado os usuários sobre o uso correto das vias. A intenção é diminuir esse índice alarmante do número de acidentes, com aumento da frota a tendência é também aumentar esse número e estamos fazendo nossa parte para amenizar esse impacto”.