CAMPANHA FOCO NA PREVENÇÃO

Polícia Militar repassa dicas de prevenção contra furtos e roubos para o final de ano

CARATINGA – A Polícia Militar inicia as ações preventivas com relação às festividades de final de ano. De acordo com o tenente Fábio Fonseca, com a aproximação do Natal, ocorre o aquecimento do comércio em geral, em virtude do recebimento de 13º salário, e consequentemente o aumento do fluxo de pessoas que realizarão compras na cidade, além de um público considerável das cidades vizinhas.

“Além do policiamento preventivo é muito importante a participação de comerciantes e funcionários na adoção de ações para prevenir e reduzir os crimes, em especial os crimes contra o patrimônio (roubos e furtos) nesta época do ano. Ocorre o aumento de pessoas no interior das lojas, e com isso existe a possibilidade de aumento de furtos nos estabelecimentos comerciais. Pessoas mal intencionadas se aproveitam das lojas cheias para praticar o furtos de pequenos objetos”, explica o tenente.

Segundo o militar, os autores colocam objetos dentro de sacolas, após cortar o lacre ou alarme de segurança. E numa outra modalidade de furtos, pessoas em duplas ou trios agem após a distração de funcionários, enquanto uma desvia a atenção da funcionária, as outras aproveitam para ocultar objetos em sacolas, bolsas e até mesmo no corpo.

Outra preocupação da Polícia Militar é em relação aos crimes de roubo, que são aqueles praticados com empregos de armas e violência, devido ao aumento do fluxo de dinheiro nos estabelecimentos comerciais. “A Polícia Militar recomenda que as pessoas que farão suas compras devem priorizar o uso de pagamentos com cartão de débito/crédito, não transportar grandes quantias em dinheiro, e guardar apenas quantias miúdas para pequenas compras”, destaca o oficial da PM.

O tenente Fábio conta que o 62º Batalhão vem adotando ao longo de todo o ano de 2021 estratégias de prevenção/repressão contra os crimes em geral, e tem conseguido números positivos em relação à redução da incidência criminal, em especial nos crimes de furtos e roubos na cidade e demais frações da unidade.

A unidade conseguiu reduzir em 25,44 % os crimes de furtos, e em 31,25 % os crimes de roubo em Caratinga e na área da unidade.

“A parceria com a Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário tem ajudado a Polícia Militar realizar prisões/apreensões e retirar de circulação infratores contumazes e em potencial da cidade e região”, concluiu o tenente Fábio.