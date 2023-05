CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga, através da Defesa Civil Municipal e em parceria com o 2⁰ Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga, está realizando a Campanha do Agasalho 2023.

O objetivo é arrecadar roupas e cobertores para a população em situação de vulnerabilidade social. As peças, em bom estado de conservação, podem ser doadas até o dia 31 de maio na sede do Corpo de Bombeiros de Caratinga na Avenida Presidente Tancredo Neves nº 1141 e na sede da Defesa Civil de Caratinga que fica na Praça Cesário Alvim nº 01 – Centro.

Toda a arrecadação será encaminhada para entidades assistenciais, famílias e pessoas que se encontram em maior vulnerabilidade e que já são acompanhadas pelo Município de Caratinga.