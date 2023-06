Campanha do Agasalho é prorrogada

CARATINGA- A campanha do agasalho foi prorrogada para até o dia 12 de junho em Caratinga. Toda a população é convidada a participar doando roupas de frio, cobertores e calçados.

As doações podem ser entregues no prédio da Defesa Civil, situado à Praça Cesário Alvim, nº01, Centro; no Corpo de Bombeiros, situado à Avenida Presidente Tancredo Neves nº 1141, Bairro Esplanada e na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Caratinga, à Rua Coronel José Maria Fernandes, nº 08, Centro.

O horário de entrega das doações é das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira. “Vamos aquecer o inverno de quem precisa. Seu gesto de solidariedade pode fazer a diferença”, finaliza.