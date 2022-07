Campanha de vacinação neste sábado (2)

CARATINGA- Neste sábado (2), todas as Unidades Saúde (da sede e dos distritos) ficarão abertas das 8h às 12h para receber aquelas pessoas que desejam colocar o cartão de vacinação em dia.

Todas as vacinas do calendário Nacional de Imunização estarão disponíveis, inclusive contra gripe e contra o novo Coronavírus. “Lembrando que todas as pessoas a partir de 18 anos podem tomar a dose de reforço contra Covid-19. Para isso, é preciso ter tomado a segunda dose há, pelo menos, 4 meses”, destaca a Secretaria.

Aquelas pessoas acima de 40 anos podem tomar a 4ª dose do imunizante, sendo necessário, também, ter tomado a dose de reforço há, pelo menos, 4 meses.

Vale ressaltar que é indispensável a apresentação do cartão de vacina e do documento de identidade.