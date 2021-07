Campanha de vacinação contra covid-19 completa seis meses em Caratinga

Secretário de Saúde aponta queda de 70% dos casos graves e óbitos de pessoas vacinadas, acima de 60 anos

CARATINGA- Nesta terça-feira (20), completou-se seis meses que a primeira dose da vacina contra o novo Coronavírus foi aplicada no município de Caratinga.

O secretário de Saúde, Erick Gonçalves fez um balanço sobre a campanha de vacinação. “Iniciamos vacinando os trabalhadores de saúde, os idosos e as pessoas que estavam asiladas. Posteriormente a isso, fomos avançando nas campanhas de vacinação. Primeiramente, Caratinga recebeu as vacinas Coronavac e Astrazeneca. Atualmente recebemos também as vacinas da Pfizer e Janssen. Todas elas têm fundamental importância no controle da pandemia, tanto que observamos que diminuímos 70% dos casos graves e óbitos de pessoas vacinadas acima de 60 anos. A vacina é o único instrumento no país, aliado às medidas preventivas, para evitarmos as transmissões e a contaminação da covid-19 aqui no nosso município”.

De acordo com o secretário, até o dia ontem, foram aplicadas mais de 53.000 doses da vacina. “Em relação àquelas pessoas que tomaram a primeira dose e dose única, os nossos números chegam a 40.616 pessoas que tomaram essas doses. Alertamos à população da importância de tomar a vacina. Convidamos a quem está nessa idade ou acima, que não teve oportunidade de tomar a vacina, que procure as unidades de saúde”.

A Prefeitura de Caratinga adotou uma estratégia de vacinação nas 24 unidades de saúde da nossa cidade e, além disso, para contemplar um público maior, adotou o sistema drive thru, para facilitar a vacinação das pessoas no município.

O Ministério da Saúde disponibiliza quatro marcas de vacina: Coronavac, Pfizer, Janssen e Astrazeneca. A prática de escolher vacina não é recomendada, como destaca. “A melhor é aquela que esteja no seu momento de vacinar no seu posto de saúde. Sabemos que a imunidade contra a covid-19 depende do organismo e do sistema imunológico de cada um. E a vacina é o melhor instrumento para evitarmos os casos graves, de hospitalização e óbitos da covid-19. Lembrando da importância de tomar a segunda dose para as pessoas que tomaram a Coronavac, Astrazenica e Pfizer, que somente com as duas vacinas estará imunizado”.

Erick finaliza explicando que aqueles que já passaram do período de três meses para tomar a sua segunda dose, devem procurar as unidades de saúde. “Convidamos nossa população para acompanhar a evolução da campanha no nosso município e possamos imunizar o maior número de pessoas e trazer bons resultados no futuro. Que possamos viver em breve um novo normal com mais segurança para todos”.