Campanha de vacinação contra a gripe está abaixo da meta em Caratinga

Público-alvo deve procurar postos de saúde até amanhã

CARATINGA- Termina amanhã a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em todo o país. Cerca de 16,8 milhões de pessoas ainda não se vacinaram e precisam procurar a unidade de saúde mais próxima para se protegerem contra os tipos graves do vírus da influenza (A H1N1; A H3N2 e influenza B).

A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo. Em Caratinga, até a última terça-feira (28), 18.181 pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 72,85%.

Conforme Fabiane Novais, coordenadora da Unidade V, assim como em anos anteriores, a procura pela vacinação não tem alcançado índices satisfatórios. Ela afirma que as chamadas Fake News têm prejudicado o trabalho dos equipamentos de saúde. “Esse ano aumentou um pouco em relação ao ano passado, mas esperávamos que melhorasse mais. Há informações falsas que estão sendo repercutidas, dizendo que a vacina vai trazer malefícios para as pessoas. O Governo e o Ministério da Saúde sempre inovam cada vez mais para beneficiar as pessoas, principalmente essas de grupos de risco. A melhor forma de tirar suas dúvidas é procurar um profissional de saúde que entende do assunto. Na internet muitas informações não são verídicas e as pessoas ficam com medo”.

Milene Luppis, coordenadora de Promoção e Saúde frisa que os dois grupos que ainda estão bem abaixo da meta estipulada são as crianças, com cobertura de 54,7% e as gestantes (59%). “Reforçamos com os pais que levem suas crianças para vacinar, as gestantes também que muitas vezes ficam temerosas por estar no momento de gravidez, mas o Ministério da Saúde preconizou para evitar justamente as complicações da gripe nestes grupos”.

A cobertura dos professores foi a melhor atingida: 104,25%. Os idosos estão com 72,25%, índice que também é considerado satisfatório. “A adesão foi muito importante nas escolas, pois é um local de alta transmissão do vírus e também os idosos abraçaram a campanha”, afirma Milene.

A Secretaria de Saúde de Caratinga mantém a expectativa de alcançar a cobertura de 90% do público alvo até o final da campanha. Ainda não há informações de prorrogação da data de encerramento, por isso, Milene convoca para que estas pessoas procurem os postos de saúde até o dia 31 de maio. “Estamos na reta final, nossos agentes estão passando nas casas para ver quem vacinou, estamos fazendo com a Secretaria de Saúde uma intensa vacinação dos acamados, disponibilizamos carros. Então, você que ainda não se vacinou, procure a unidade de saúde mais próximo de sua casa. Temos junho e julho chegando, meses de muito frio, então a hora de vacinar é agora”.

Cobertura da vacinação *

Total: 72,85%

Crianças – 54,7%

Gestantes- 59,027%

Trabalhadores de saúde- 77,59%

Puérperas- 75%

Idosos- 72,25%

Comorbidades- 77,19%

Professores- 104,25%

*Até o dia 28/05/2019