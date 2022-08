CARATINGA- A equipe do Departamento de Vigilância Epidemiológica deu início no dia 1° de agosto, à Campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina no município de Caratinga, que tem término previsto para o dia 30 de setembro.

Durante esse tempo, equipes itinerantes percorrerão todas as propriedades dos distritos de Caratinga, sendo que o Dia D da campanha na sede do município está programado para o dia 17 de setembro

Os trabalhos foram iniciados no distrito de São Cândido, onde as equipes ficaram até o dia 09 de agosto, e depois seguiram para o distrito de Cordeiro de Minas, onde ficarão até esta sexta-feira, dia 12 de agosto.

Até o momento, 1.196 animais foram vacinados. A previsão é que sejam vacinados 13.900 cães e 2.510 gatos, totalizando 16.440 animais imunizados ao final da Campanha.

CRONOGRAMA

15 a 19 de agosto- Santo Antônio do Manhuaçu

22 e 23 de agosto- São João do Jacutinga

24 a 26 de agosto- Dom Lara

29 de agosto a 2 de setembro- Patrocínio

5 a 10 de setembro- Santa Luzia

12 a 16 de setembro- Sapucaia

17 de setembro- Dia D da campanha em Caratinga

19 a 20 de setembro- Dom Modesto

26 a 30 de setembro- Santa Efigênia