Campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina

A previsão é que sejam vacinados 13.900 cães e 2.540 gatos

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Saúde, inicia na próxima segunda-feira (17), a Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação será desenvolvida em todos os distritos e na sede do município. A previsão é que sejam vacinados 13.900 cães e 2.540 gatos, totalizando 16.440 animais imunizados ao final da campanha, que vai até o dia 22 de setembro.

Duas equipes do Departamento de Vigilância Epidemiológica estarão a cada semana em um distrito. De segunda a quinta-feira as duas equipes percorrerem as propriedades rurais do distrito realizando a vacinação. Na sexta-feira, acontece o Dia D da Campanha no distrito onde as equipes estiverem atuando. Neste dia uma equipe permanece com a vacinação nas propriedades rurais e a segunda equipe realiza a vacinação de casa em casa na sede do distrito.

No dia 2 de setembro, sábado, acontece o Dia D da Campanha na sede do município. Serão estruturados 30 pontos de vacinação, já conhecidos pela população, onde as pessoas poderão levar seus animais para receberem a vacina.

“A raiva animal é uma doença causada por um vírus. Ela ataca diversos animais, e também o homem. Quase 100% das pessoas que adquirem a doença chegam ao óbito. O cão, o gato e o morcego são os principais transmissores da raiva em áreas urbanas. O animal raivoso apresenta mudança de comportamento, para de comer, esconde-se em locais mais escuros, tenta beber água sem conseguir engolir, procura fugir de onde está preso e morde tudo o que vê pela frente (objetos, animais e pessoas). A vacinação é a principal forma de prevenção e combate da doença. Portanto, não deixe de vacinar amigo de quatro patas”, destaca a prefeitura.

Confira a programação da Vacinação