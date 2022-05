Campanha de Saúde Bucal é realizada nas escolas municipais de Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através das secretarias de Educação e de Saúde, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar-MG e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, está levando qualidade de vida em saúde bucal para milhares de alunos da rede municipal de ensino de Inhapim.

Conforme informado pela secretária de Educação Carla Ervilha Silva Araújo de Oliveira, o Senar-MG disponibilizou mil kits de higiene bucal para os alunos da rede municipal e cada unidade contém uma nécessaire, uma escova de dentes, um creme dental, um fio dental e uma camiseta da campanha saúde bucal. “Nossos alunos e servidores da educação estão recebendo um curso de saúde bucal promovido pelo odontólogo José Aprígio, conceituado profissional de odontologia do SENAR-MG. Este curso nas escolas visa orientar nossos alunos e profissionais de educação sobre a importância da higienização bucal, prevenção de doenças bucais e como promover o correto uso do fio e creme dental.” Informou a secretária.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, lembrou que é fundamental que a educação sobre a saúde bucal seja inserida desde cedo na vida das crianças, isso evita doenças bucais e faz com que eles se conscientizem da importância dos cuidados com a boca. “O sorriso de uma criança é a mais pura e singela manifestação de felicidade. Cuidar do sorriso dos pequeninos inhapinhenses é muito importante, e reforçar as orientações com relação à saúde bucal, de modo que seja incentivada a formação do hábito desde a infância é fundamental. Por isso firmamos essa parceria para essa Campanha de Saúde Bucal nas escolas, que aborda a escovação de maneira simples e clara fazendo com que as crianças reconheçam a importância desses cuidados”, avaliou.

Os alunos receberam seus kits de higiene bucal logo após a palestra do dentista José Aprígio, e puderam levar para suas residências, expandindo ainda mais o alcance desta campanha educacional.

Assessoria de Comunicação