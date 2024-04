Campanha de recolhimento de embalagens da opção agro em Luisburgo

No compromisso contínuo com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, a Opção Agro segue com a campanha anual de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas.

Nesta segunda, a mobilização é na Opção Agro em Luisburgo.

Com o apoio de instituições como Emater-MG, IMA (Instituto Mineiro Agropecuária) e ADEMIG (Associação Comerciantes Defensivos Matas de Minas Gerais), a Opção Agro tem alcançado resultados significativos nessa campanha.

A campanha da Opção Agro se estende por todo o mês de abril em suas unidades e também em visita a comunidades rurais da região.

Confira o calendário:

DIVINO

08/04 à 26/04/2024

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO OPÇÃO AGRO

15/04/2024

LOJA OPÇÃO AGRO

ALTO JEQUITIBA

16/04/2024

PRAÇA REVERENDO CÍCERO SIQUEIRA

MATIPÓ

17/04/2024

PARQUE DE EXPOSIÇÃO

ESPERA FELIZ

18/04/2024

PREFEITURA

SANTA MARGARIDA

19/04/2024

LOJA OPÇÃO AGRO

MANHUAÇU

22/04/2024

POSTO PAMPULHA BR-116 DOM CORRÊA

SIMONÉSIA

23/04/2024

LOJA OPÇÃO AGRO

ARAPONGA

24/04/2024

LOJA OPÇÃO AGRO

UBAPORANGA

25/04/2024

NADINHO RESTAURANTE

RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS

26/04/2024

ESTÁDIO DE SÃO DOMINGOS

FERVEDOURO

29/04/2024

EM FRENTE POSTO GASOLINA XODOZÃO

MANHUAÇU

30/04/2024

REGIÃO DE PALMEIRAS