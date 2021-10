Campanha da vacina V8 continua

CARATINGA- A Campanha de Vacinação Canina realizada pela Samarco e Ong Ajuda, com o apoio da Prefeitura de Caratinga, tem tido alta adesão no município. No último sábado (16), a ação aconteceu na Praça da Estação e a vacinação continua a partir desta quarta-feira (20).

Trata-se da vacina V8 ou óctupla, que é importada e considerada essencial para a saúde canina, como explica Luis Cattoni, coordenador da Ong Ajuda. “Visa tentar melhorar a situação da saúde dos cães em relação à cinomose, parvovirose, leptospirose e outras doenças. Essa vacinação é gratuita para toda a população, que só se encontra na rede particular hoje, não é disponibilizada gratuitamente e estamos trazendo aqui pela primeira vez uma campanha desse porte”.

Hoje a campanha será realizada no Centro de Educação Infantil Municipal José Milim, situado à Rua Sebastiana Maria de Jesus, 200, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nos horários de 8h às 11h30 e 13h às 16h. Já na quinta-feira (21), a imunização acontecerá na Praça da “Rua da Cadeia”, Bairro Esperança) nos mesmos horários.

Na sexta-feira (22), na praça da Rua Santo Antônio, Bairro Santo Antônio, os tutores devem levar os seus cães de 8h às 11h30 e 13h às 16h. Por fim, no sábado (23), a Praça da Estação recebe novamente a campanha de 8h às 12h.