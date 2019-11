Campanha “Celular Seguro” nas instituições de ensino

Polícia Militar inicia campanha para prevenção de furtos e roubos de celulares

CARATINGA – Militares do 62º Batalhão da Polícia Militar iniciaram nesta quarta-feira (13) a campanha “Celular Seguro”, voltada para estudantes com objetivo de evitar o furto e roubo de aparelhos celulares. O trabalho está sendo feito em todas as escolas das redes estaduais e municipais e também nas faculdades.

Segundo o cabo Cláudio, um material foi confeccionado para ser compartilhado nas redes sociais e foi entregue para cada diretor das instituições de ensino para que repassem aos alunos. “Queremos que as pessoas multipliquem essas dicas de segurança. As redes sociais são muito rápidas, então a PM está usando essa tecnologia para que todos tenham acesso às orientações”, explica Cláudio.

As principais orientações passadas pela Polícia Militar são:

– Não colocar o celular no bolso de trás das roupas; nas bolsas,

– Colocar em partes internas que dificultem o acesso e proteger o local onde está o fecho externo;

– Em ambientes onde há muitas pessoas, como comércio, não deixar o celular exposto; não deixar o aparelho sobre mesas de bares; não deixar em locais visíveis dentro dos carros estacionados

– Anotar o número de IMEI que significa “Identificação Internacional de Equipamento Móvel”. Em outras palavras, é um número único que identifica cada aparelho de telefone celular. Caso o celular seja furtado, esse número deve ser passado para a PM para fazer o rastreamento.

Cabo Cláudio destacou que as vítimas nunca devem reagir à abordagem do criminoso ou buscar recuperar o aparelho por conta própria.

Scarlat da Silva Reis, aluna do 3° ano da Escola Estadual Princesa Isabel, destacou algumas prevenções que aprendeu com a campanha. “Entendi que para evitar assaltos é importante não andar com telefone exposto nas mãos, não colocar celulares no bolso de trás e não deixar visível dentro do carro. Com a campanha as pessoas ficaram mais atentas e divulgar nas redes sociais é muito importante”, disse a estudante.