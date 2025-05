Campanha “Aquecer e Não Esquecer” completa 30 anos e reforça a solidariedade

CARATINGA – Começou mais uma edição do projeto “Aquecer e Não Esquecer”, uma campanha tradicional promovida pelo Lions Clube Caratinga Itaúna. Neste ano, a ação solidária celebra 30 anos de existência e integra as comemorações pelos 50 anos de fundação do Lions Itaúna.

Margareth de Lourdes Boy Bacelar, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, destacou a tradição e a credibilidade da campanha: “Este projeto já vem sendo realizado pelo Itaúna há 30 anos e conta com a colaboração da população de Caratinga. Ele visa arrecadar cobertores que serão repassados às entidades e pastorais e, posteriormente, distribuídos às famílias”, afirmou.

A campanha segue até o dia 18 de junho e conta com o apoio da Fundação Educacional de Caratinga (Funec). As doações podem ser feitas em forma de cobertores novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação. Os donativos podem ser entregues diretamente na sede da Unec TV, localizada na Avenida Moacir de Matos, nº 49, ou repassados a qualquer membro do Lions Clube de Itaúna.

“Doar faz bem! Partilhar faz bem! Faz bem para quem doa e para quem recebe. Para quem doa, reacende em nossos corações o desejo de ser solidário, de estender a mão, de se preocupar com aqueles que mais precisam. E, para quem recebe, faz bem porque, neste momento mais frio do ano, nada melhor do que ter um cobertor para aquecer a família, os filhos, os pais”, comentou Rosângela Medeiros, companheira do Lions Itaúna.

Idealizado pelo professor Eugênio Maria Gomes, o projeto foi lançado originalmente no dia de sua posse como presidente do Lions, há trinta anos, com o objetivo de arrecadar cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

Segundo os organizadores, a participação da comunidade é fundamental para o sucesso da campanha.

“Aquecer e Não Esquecer é mais do que uma ação solidária: é um compromisso com a dignidade humana. A Funec e a Unec TV apoiam a campanha não só porque são instituições socialmente responsáveis, mas porque incorporam, em suas iniciativas, atividades que valorizam a vida. Acreditamos na solidariedade e na capacidade de todos nós de não ignorarmos as necessidades básicas das pessoas em situação de risco”, declarou Eugênio Maria Gomes.