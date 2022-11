Caminhoneiros fazem manifestações em todo o país

Motivo seria o descontentamento pela derrota de Jair Bolsonaro. Na região, concentrações acontecem em Realeza e no Vale do Aço

MANHUAÇU – Caminhoneiros iniciaram paralisação em protesto pela derrota de Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (30/10). Na região, as concentrações acontecem em Realiza, distrito de Manhuaçu, e no Vale do Aço.

Até a tarde dessa segunda-feira (31/10), o movimento era constatado em 18 estados. Segundo um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de ontem, havia 47 bloqueios registrados em: Rio Grande no Sul; Santa Catarina; Paraná; Minas Gerais; São Paulo; Rio de Janeiro; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Rondônia; Pará; Goiás; Distrito Federal. A PRF informou que acionou a AGU (Advocacia-Geral da União) para conseguir liberar estradas bloqueadas e que adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo nas rodovias afetadas.

Realeza

Em Realeza, os manifestantes se concentraram no entroncamento das rodovias 262 e 116, que ficou fechado nos sentidos Realeza/Belo Horizonte, Realeza/Rio de Janeiro e Realeza/Caratinga.

Sobre a situação em Realeza, houve relatos de caminhões de empresas que retornaram para suas sedes e preferiram esperar o desenrolar dos atos. Já pessoas de outras cidades da região desistiram de consultas médicas em Manhuaçu e outras atividades na cidade com receio do bloqueio.

Em vídeo, Marcelino de Jesus (do movimento de Direita) e o caminhoneiro Cigano avisam que a intenção é paralisar totalmente em Realeza.

Vale do Aço

Com a paralisação dos caminhoneiros às margens das pistas da BR-381 em Ipatinga, semana começou com filas, congestionamentos e chuva

Os caminhoneiros que fazem desde a noite de domingo (30/10), manifestação em alguns pontos do país, dentre eles na BR-381 em Ipatinga, afirmaram que aguardariam o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, para deliberar sobre os rumos do movimento.

Na tarde de ontem, a fila já se estendia até as proximidades do bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano, na pista sentido a Governador Valadares, e há mais de três quilômetros de fila entre os bairros Ferroviários e a saída para Belo Horizonte. Passavam pelo bloqueio apenas carros de passeio, escolares, ônibus, caminhões com medicamentos, oxigênio, cargas vivas ou perecíveis.

OUTRO LADO

Em nota, o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), informou que não existe qualquer manifestação organizada. “A categoria reconhece o resultado das eleições realizada no dia de hoje que é fruto da democracia que inclusive essa categoria defendeu em 7 de setembro de 2021 quando as instituições e o estado de direito foram severamente atacadas”.

A respeito da paralisação, a situação permanecia inalterada até o final dessa edição.

Fonte: Portal Caparaó e Diário do Aço