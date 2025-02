Caminhoneiro de Espera Feliz morre em acidente no interior do RJ

Um caminhoneiro identificado como José Tadeu de Matos, de 53 anos, morreu após grave acidente na madrugada desta quinta-feira (27), na RJ 214, zona rural de Varre-Sai (RJ).

De acordo com informações apuradas pela Rádio Natividade, a vítima natural de Varre-Sai, atualmente residia e trabalhava em uma empresa em Espera Feliz (MG).

O caminhão trafegava pela via, quando por volta das 03h nas proximidades da comunidade de Santa Rita do Prata, se chocou contra a traseira de outro carregado com madeira, que com defeito, há dias, se encontrava estacionado no acostamento.

Com o impacto, o primeiro saiu da via, caiu em uma área de pastagem e foi incendiado. O motorista, que ficou preso junto às ferragens, acabou morrendo no local.

Guardas Civis Municipais foram acionados, assim como o SAMU, Bombeiros do Destacamento 4/21 de Natividade e a Polícia Rodoviária Estadual, que isolou a área, para a realização da perícia.

O corpo da vítima foi removido ao IML de Itaperuna.

Fonte: Portal Caparaó