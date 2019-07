Caminhão tomba e motorista fica ferido em Ubaporanga

UBAPORANGA – Um caminhoneiro de 37 anos ficou ferido em um acidente na noite dessa quinta-feira (18) na BR-116, em Ubaporanga. Segundo as informações do Grupamento de Resgate de Ubaporanga, ele perdeu o controle da direção, o caminhão bateu no canteiro e tombou. O motorista alegou que o acidente aconteceu após fazer uma manobra para não atingir um carro que fazia ultrapassagem em local proibido.

O motorista seguia sentido Governador Valadares e sofreu ferimentos leves. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Caratinga. O caminhão transportava bobina de papel e a pista não chegou a ficar interditada.