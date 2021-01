Caminhão roubado em Realeza é encontrado em Caratinga

CARATINGA– Um caminhão carregado com tecido roubado em Realeza, nesta última segunda-feira (25), foi encontrado em Caratinga.

A vítima, 36 anos, relatou ter carregado o caminhão na cidade de Viana (ES) com uma carga de tecido que seria entregue na cidade de Goiânia (GO). A vítima contou que teria saído de Viana por volta das 15 horas e chegado em Realeza às 21 horas, onde estacionou no Posto Barrigão e enquanto se preparava para dormir, foi rendido por dois indivíduos, um deles armado com um revólver, que anunciaram um assalto, levando o condutor e desligaram o rastreador do veículo.

Antes de chegar a Santa Barbara do Leste, o condutor do caminhão parou o veículo e a vítima e um dos autores desceu, onde ficaram até o amanhecer. O autor saiu do local e mandou a vítima aguardar mais 30 minutos. A vítima disse ter aguardado e depois deslocou a pé até Santa Barbara do Leste, onde acionou a PM.

As equipes iniciaram as diligências verificando gravações das câmeras de monitoramento, abordagens e entrevistas com moradores e funcionários. Por volta das 20 horas o caminhão foi localizado abandonado aqui na cidade.

Até o final dessa edição, carga roubada e autores não tinham sido encontrados.