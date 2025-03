Caminhão envolvido em acidente fatal na BR-262 é localizado

Motorista seguia foragido até o final desta edição

MANHUAÇU – Após um intenso rastreamento e com o apoio da comunidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou, na madrugada desta quarta-feira (6), o caminhão envolvido no acidente que resultou na morte de uma mulher na BR-262, próximo a Santo Amaro de Minas, em Manhuaçu. O veículo foi encontrado na zona rural de Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu, próximo à divisa com Santa Bárbara do Leste.

Segundo o policial rodoviário federal Edson Rhodes, a localização do caminhão foi possível graças ao engajamento da população, que enviou informações fundamentais para a PRF e para a Polícia Militar.

“Fizemos um apelo em entrevista ao Portal Caparaó pedindo o apoio da comunidade para identificar o condutor responsável pelo acidente no km 55 da BR-262. Com a força das redes sociais e a mobilização da população, rapidamente recebemos informações que indicavam quem era o autor e onde estava o caminhão”, explicou Rhodes.

O caminhão foi encontrado por volta de 1h30 na comunidade de Dom Corrêa. A partir dessa localização, os agentes conseguiram identificar o motorista que conduzia o veículo no momento do acidente. No entanto, ele não foi localizado e segue foragido. O proprietário do caminhão foi contatado e forneceu detalhes importantes sobre o suspeito, que agora está sendo procurado pelas autoridades.

Motorista pode responder por homicídio e omissão de socorro

O condutor do caminhão poderá ser indiciado por homicídio culposo no trânsito, uma vez que a passageira da motocicleta morreu no local do acidente. Além disso, ele pode responder pelo crime de omissão de socorro, já que fugiu sem prestar assistência à vítima.

“Agora, encaminharemos a ocorrência à autoridade policial, que adotará as providências legais cabíveis, incluindo possíveis sanções adicionais ao condutor”, explicou o policial da PRF.

O policial Rhodes destacou que, em qualquer acidente de trânsito, a recomendação é parar no local, acionar os serviços de emergência e permanecer até a chegada das autoridades.

“Se você se envolver em um acidente, o correto é parar, sinalizar o local e, se não tiver conhecimento técnico para prestar socorro, pelo menos acionar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU. Fugir da cena do acidente jamais se justifica”, orientou.

A PRF e a Polícia Militar seguem as buscas pelo motorista. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada anonimamente pelo telefone 191.

Fonte: Jailton Pereira – Portal Caparaó