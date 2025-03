Caminhão de frigorífico de Caratinga tomba em rodovia no Espírito Santo

DA REDAÇÃO – Um caminhão frigorífico de uma empresa de Caratinga, que fazia entrega de carnes em estabelecimentos comerciais do estado do Espírito Santo, tombou na manhã desta quarta-feira (5) na serra da cidade de Castelo, no sul do estado Capixaba.

O acidente foi na rodovia estadual Pedro Cola. De acordo com as primeiras informações, o caminhão apresentou problemas mecânicos e o frio do veículo baú falhou. O caminhão saiu da pista e bateu em algumas árvores.

O motorista e o ajudante tiveram ferimentos, cuja gravidade não foi informada. Motoristas que passavam pelo local acionaram ambulâncias próximas. Parte da carga de carnes ficou espalhada na pista.