Caminhão da Saúde leva exames preventivos à população de Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – A Prefeitura Municipal de Imbé de Minas, através da Secretaria de Agricultura em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, realiza exames de prevenção para homens e mulheres que residem na zona rural.

Foram dois dias de atendimento em Imbé de Minas, segunda-feira (16) e terça-feira (17), do Programa Saúde Itinerante do Sistema FAEMG/SENAR/INAES. No “Caminhão da Saúde” foram oferecidos, gratuitamente, exames preventivos de câncer de colo de útero (Papanicolau) e mamografia para as mulheres e exame de PSA (detecção de câncer de próstata) e consulta com urologista para os homens.

Foram 67 exames de mamografia e 53 preventivos e, para os homens, 72 PSA. “Observamos o desconhecimento dos pacientes sobre esses exames e o total interesse que tiveram em participar do programa. Por isso tivemos todo o cuidado em esclarecer suas dúvidas e conscientizá-los de sua importância. A equipe estava preparada para proporcionar um atendimento completo e humanizado”, destacou a radióloga Fabíola Gomes de Brito França.

O Sistema FAEMG/SENAR/INAES contou com a parceria do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e apoio da Prefeitura de Imbé de Minas. “Este projeto teve um resultado muito positivo em nossa cidade, pois este trabalho incentivou as pessoas, especialmente os trabalhadores e produtores rurais, a se prevenirem. Este é um projeto muito importante e espero contar com mais trabalhos como este, voltados para o bem-estar do nosso povo de Imbé de Minas”, declarou o prefeito João Batista da Cruz.

Assessoria de Comunicação