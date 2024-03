Caminhão com carga de inflamável tomba, pega fogo, incendeia casas e deixa feridos

Acidente foi na madrugada desta quinta-feira (14/3), no Anel Rodoviário. Há relato de feridos e ao menos uma pessoa morreu

Um caminhão carregado com combustível tombou, pegou fogo e incendiou casas e carros na madrugada desta quinta-feira (14/3), no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o tanque do veículo foi danificado pelo impacto da queda e a carga de combustível vazou, escorrendo com grande volume pela via pública. Quatro residências foram completamente queimadas.

O incêndio fez com que várias famílias saíssem às pressas de casa, sendo que várias pessoas tiveram lesões como queimaduras ou pequenos traumas na tentativa de se salvarem e de ajudarem outros a abandonar os imóveis.

O motorista do caminhão morreu carbonizado no local do acidente. Os militares encontraram o corpo fora do veículo. Acredita-se que o condutor foi projetado para fora da cabine com a dinâmica da capotagem.

O Corpo de Bombeiros resgatou oito pessoas, sendo três em estado grave com queimaduras de segundo grau. Sete pessoas foram levadas para o Hospital João XXIII, entre elas um idoso, de 64 anos, e uma criança, de 5.

O fogo foi visto de longe e as chamas se alastraram rapidamente, atingido residências, um prédio e veículos. A rede elétrica também foi afetada pelo incêndio. A Cemig esteve no local para desligar a rede e fazer uma avaliação dos danos.

Ao menos dez veículos foram atingidos, sendo que quatro carros e duas motos foram completamente destruídos com as chamas. Quatro carros foram atingidos parcialmente.

A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros. 15 mil litros de água e de espuma mecânica foram usados para combater as chamas.

O Corpo de Bombeiros ainda está no local e a Defesa Civil foi acionada para verificar a estrutura dos imóveis atingidos.

O local segue isolado e equipes do Pelotão de Operações Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares (PQBRN) do Corpo de Bombeiros aguardam o transbordo da carga pela empresa responsável. O acesso para a MG-05 está fechado.

