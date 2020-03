Caminhão com carga avaliada em quase R$ 100 mil é roubado em Pocrane

POCRANE – Na madrugada de quarta-feira (25), um caminhão com aproximadamente 6 mil quilos de queijo muçarela foi roubado no km 53 da BR-474, córrego Ingá, zona rural de Pocrane. A carga está avaliada em 98 mil reais.

O motorista, 39 anos, contou que saiu de Ipanema e tinha como destino a cidade de Colatina (ES). Ele relatou que antes da placa de divisa de Pocrane com Aimorés, percebeu ser seguido por um veículo branco que encostou ao seu lado. Este veículo era ocupado por quatro homens encapuzados e um deles empunhou um revólver e disse: “perdeu”. Diante da situação, a vítima parou o caminhão, então os bandidos colocaram um capuz em sua cabeça. O motorista foi colocado no carro dos autores, enquanto um dos comparsas assumiu a direção do caminhão e fugiu com a carga.

Conforme a vítima, após andarem por 40 minutos, eles pararam um local, que parecia ser uma mata, onde permaneceram até as 13h45 de quarta-feira. O motorista então constatou que foi deixado no córrego Água Limpa, zona rural de Caratinga. Ele contou que não foi agredido e que os autores disseram que o caminhão seria encontrado dentro de dois dias.

A PM explica que devido ao lapso temporal entre a hora do fato e da comunicação do evento, as diligências ficaram prejudicadas. A carga e o caminhão eram segurados e aproximadamente 5.500kg tinham nota fiscal, mas os outros 500 kg não possuíam, pois segundo proprietário, os pedidos foram feitos de última hora.

Até o final dessa edição, caminhão e carga não tinham sido localizados.