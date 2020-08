Caminhão carregado com cerveja pega fogo na BR-474

PIEDADE DE CARATINGA – Um caminhão carregado com cerveja pegou fogo na tarde desta quarta-feira (5). O incidente aconteceu na BR-474, entre o município de Piedade de Caratinga e o distrito de São João do Jacutinga.

O motorista João Batista Alves Barbosa disse que tinha saído de Ipanema e estava vindo para Caratinga fazer entregas. “Senti o fogo do motor para dentro da cabine, parei rápido, a temperatura subiu de uma vez, abri o capô do motor, peguei terra com a mão para tentar apagar o fogo, mas foi impossível. Uns cinco companheiros de automóveis chegaram com extintor, mas não deram conta de apagar o fogo”, contou João.

O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local e apagou as chamas. O caminhão ficou bastante danificado, assim como grande parte da carga de cerveja. Ninguém ficou ferido.