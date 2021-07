Caminhão capota na BR-116, em São Pedro do Avaí

MANHUAÇU – Acidente envolvendo caminhão carregado com mangas tommy foi registrado na tarde desta terça-feira (6) à altura do km 578 da BR 116, no distrito de São Pedro do Avaí, em Manhuaçu.

O motorista sobreviveu, mas teve ferimentos em uma das pernas, além de arranhões. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com apuração inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aparentemente o motorista perdeu o controle da direção enquanto curvava no sentido Caratinga – Manhuaçu.

Desgovernado, o veículo teria arremessado parte da carga na lateral da pista, uma pequena ribanceira ali existente, e, enquanto capotava, dispensara a maior parte das frutas transportadas no asfalto, interditando temporariamente a rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito no local até a liberação segura da pista e a retirada das frutas, caixas e do próprio caminhão, severamente danificado com o acidente.