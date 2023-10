Caminhão capota em ribanceira na Serra dos Bias e motorista fica preso às ferragens

CARATINGA – Na manhã dessa segunda-feira (9), um caminhão carregado com produtos de limpeza tombou em uma ribanceira na Serra dos Bias, estrada de acesso ao presídio de Caratinga.

O caminhão ficou com as rodas para cima, preso em um bambuzal. O motorista de 60 anos e o ajudante, identificado como Geovani, ficaram presos às ferragens. Geovani conversou com a reportagem e disse que após fazer muita força com a perna, conseguiu sair. Já o motorista precisou da ajuda dos bombeiros militares que por mais de uma hora trabalharam para fazer o seu resgate, devido ao local de difícil acesso que o caminhão parou, correndo risco de deslizar e causar um acidente pior.

Giovani contou que ele e o motorista estavam vindo do distrito de Santa Luzia para Caratinga, e o caminhão acabou perdendo o freio, deixando a direção dura, não sendo possível evitar o acidente. O motorista foi retirado com escoriações em uma das pernas e foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante o resgate da vítima, vários populares saquearam toda a carga, e mesmo a Polícia Militar chegando ao local, a ação continuou.