Caminhão cai em ribanceira e duas pessoas ficam feridas

INHAPIM– Dois homens ficaram gravemente feridos depois que o caminhão em que estavam caiu em uma ribanceira próximo à Vila Marques, em Inhapim, na manhã dessa quinta-feira (30).

De acordo com informações obtidas no local do acidente, o motorista Edmilson Teixeira e o ajudante João Antônio, que são do município de Dom Cavati, tinham saído para o Ceasa 1h e por volta das 9h estavam voltando quando o acidente aconteceu.

Ainda de acordo com testemunhas, o motorista disse que teria cochilado ao volante, por isso perdeu o controle da direção.

Bombeiros Voluntários de Ubaporanga, Inhapim e Dom Cavati chegaram primeiro ao local e ajudaram o motorista que foi retirado do caminhão e se queixava de fortes dores no tórax. O ajudante foi retirado pelo Corpo de Bombeiro Militar, pois estava com as pernas presas dentro do caminhão. Ele estava com vários ferimentos na cabeça. O motorista foi levado ao hospital pelos bombeiros de Ubaporanga e o ajudante pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando os trabalhos de praxe.