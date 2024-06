Caminhão cai de ponte e motorista fica com água até o pescoço na BR-262

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h20 desta quinta-feira (27/6) para fazer a retirada da vítima que ficou presa dentro da cabine do caminhão. Outros dois ocupantes do caminhão conseguiram sair sozinhos do veículo. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do motorista de dentro do veículo. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no local do acidente, mas depois foi levado pelo helicóptero dos bombeiros para o Hospital João XXIII.

A vítima de 35 anos foi socorrida com nível de consciência rebaixado, hipotérmica e sem lesões aparentes.

O caminhão carregava produtos de supermercado. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.

Fonte: Estado de Minas