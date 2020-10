Caminhão bate em árvore e passageiro morre preso às ferragens

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um grave acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal no início da madrugada desta terça-feira (6) teve como vítima fatal o passageiro de um caminhão, que ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu por volta de 1h, no KM 556 da BR-116, na conhecida “Serra do Pião”, em Santa Bárbara do Leste.

O caminhão com placas de Jundiaí (SP), conduzido pelo motorista Gilson de Jesus dos Santos, 48 anos, saiu da pista e colidiu contra uma árvore de eucalipto às margens da rodovia. No caminhão estavam dois ocupantes, Luiz Fabiano de Andrade Pinheiro, de 47 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local.

O motorista do caminhão foi socorrido pelo Resgate União de Santa Bárbara do Leste. Segundo o socorrista Erenaldo Ferreira, quando a equipe chegou ao local ele se encontrava fora do veículo, estava orientado e se queixava de dores na perna direita. Ele foi levado pelo Resgate União ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) em Caratinga. Segundo Gilson, eles saíram do Rio de Janeiro e seguiam com destino a Recife, em Pernambuco.

O corpo de Luiz Fabiano foi retirado das ferragens pelos bombeiros militares de Caratinga com o uso do desencarcerador. Foi preciso um serviço de guincho para puxar o caminhão que estava preso à árvore para a retirada do corpo da vítima, que foi levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML). A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. As causas do acidente serão investigadas.

A Polícia Rodoviária Federal registou a ocorrência e as causas serão apuradas.