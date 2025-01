Caminhão atinge casa e comércio no bairro Sagrada Família

Veículo teria perdido o freio

MANHUAÇU – Um caminhão de mudanças desceu a rua Nelson Monteiro, no bairro Sagrada Família, e atingiu um mercadinho de hortifrutigranjeiros, no início da manhã desta terça-feira (21).

Segundo testemunhas, o caminhão perdeu os freios, desceu a rua e atingiu o comércio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu o caminhoneiro somente com ferimentos leves.

A proprietária estava no fundo do comércio e não foi atingida, bem com um cliente próximo à porta. O caminhão estava carregado com mudança.

Polícia Militar isolou o local para o serviço da perícia da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Redação do Portal Caparaó com informações da Rádio Caparaó FM 107,5