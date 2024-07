Diocese de Caratinga busca proporcionar reflexão aos jovens e aproximá-los da igreja

CARATINGA- A Diocese de Caratinga organiza a primeira edição da Caminhada Vocacional. O evento acontecerá no dia 4 de agosto com concentração no Santuário de Adoração, às 5h30, em direção ao alto da Pedra Itaúna.

De acordo com o bispo Juarez Delorto Secco, a caminhada é mais uma proposta para aproximar o jovem da igreja. “Sei que os jovens gostam de caminhada, atividade física, também gostam de rezar. E aí, então, surgiu essa ideia. Já fui lá na Pedra Itaúna duas vezes. E depois, conversando com alguns padres, seminaristas, o povo de Deus nas paróquias, acharam uma boa ideia. O intuito dessa caminhada também compreende a minha intenção com o meu ministério de bispo, que é missão, juventude e vocação”.

Dom Juarez segue destacando que a caminhada compreenderá os três aspectos, de missão, juventude e vocação. “A missão, porque nós vamos estar em um lugar fora da igreja, evangelizar fora da igreja. Vocação, porque o tema é vocacional. E juventude, porque nós estamos convidando todos os jovens para a caminhada. Então, queremos aproveitar isso para evangelizar e mostrar para os nossos jovens que Deus é muito bom para nós e Deus tem a proposta para os jovens também”.

O bispo deixa o convite para que os jovens participem do evento, com o coração aberto para refletir sobre a vocação e o chamado. “Quero convidar todos os jovens da nossa diocese de Caratinga, que possam participar da nossa primeira caminhada vocacional. Vamos sair com várias meditações e toda uma programação preparada e voltada pra nossa juventude. Venha participar conosco”.

O seminarista Victor Machado frisa que gosta de pensar na vocação como um casamento de duas liberdades, o chamado de Deus e a resposta. “Com todo mundo que foi chamado pra qualquer vocação específica, houve em algum momento o toque de Deus em chamar. Muitas vezes é difícil, é desafiador encontrar diante de tantas vozes no mundo, qual é de fato a voz que nos chama. Por isso é importante o discernimento, mas, Deus sempre nos chama sempre. Então, essa caminhada organizada por nós seminaristas é uma oportunidade de silenciarmos o nosso coração, diante de tantas vozes do mundo e buscar no interior a voz de Deus que nos chama, quer seja para o sacerdócio, para a vida familiar, matrimonial, uma vocação específica”.

Para Victor, a igreja precisa de jovens corajosos. “Precisa da nossa coragem em dizer sim a igreja, em dizer sim ao reino de Deus, em dizer sim aquele que nos deu sim na cruz. Então, esse momento é muito especial e essa alegria será no Dia do Padre. Alegria de caminharmos juntos até o ponto mais alto da nossa cidade de Caratinga e lá do alto, contemplando a cidade, saber que Deus habita essa cidade, que Deus habita a Caratinga, que Deus habita o coração de cada caratinguense e que esse Deus que habita chama a todos”.

A programação é abordada pelo seminarista Emanuel Souza, que destaca que não há taxa de inscrição, basta preencher o formulário disponível no Instagram da Diocese de Caratinga. Recomenda-se garrafinha de água, terço e proteção contra o sol para participação no evento. “Nós vamos nos encontrar na gruta do Santuário, às 5h30 e de lá iremos começar a nossa caminhada até a Pedra Itaúna. Nessa caminhada, rezaremos o texto vocacional, onde nós vamos refletir sobre o mistério da vocação do chamado de Deus em nossa vida e, principalmente, que todos nós somos chamados à santidade. Um convite que Deus faz a cada um e que basta o nosso coração e a nossa sinceridade para respondê-lo. Chegando lá no alto da Pedra, nós iremos coroar esse momento com a celebração da Santa Missa, agradecendo pela caminhada, mas, também, pedindo a Deus que chame muitos jovens para as vocações sacerdotais religiosas, masculinas ou femininas e que suscite nos jovens o desejo de viverem santamente o matrimônio, ou de também nas comunidades doarem a sua vida através do ministério do catequista, tantas outras funções, ajudando na liturgia ou também na organização das comunidades”, finaliza.