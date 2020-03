Caminhada do Papa Francisco

O Papa Francisco tem conquistado a simpatia do mundo com seu jeito humilde e seu desejo de colocar ares novos na Igreja, com mudanças que não ferem os dogmas, mas procura aconchegar todos sob a força do amor. Ele tem desejado uma Igreja Samaritana acolhendo as periferias geográficas e existenciais, como os doentes, os pobres, os analfabetos e outros necessitados. Mesmo sendo um Papa enviado pelo Espírito Santo, com virtudes especiais para dirigir a Igreja em época tão adversa, há inimigos que o cercam e que não reconhecem seu esforço imenso e sua maneira de ser feita de caridade.

Um incidente ocorreu há pouco. Ele estava cumprimentando pessoas numa fila imensa, quando uma mulher segurou com força a sua mão, sem querer soltá-la. Ele teve de puxar a mão com força para desvencilhar. Muitas críticas surgiram contra sua atitude, que consideraram agressiva. Isso leva-nos a constatar que a mídia em geral não se preocupou em defendê-lo argumentando que, pela idade avançada e dificuldade de locomoção, ele poderia ter sofrido uma queda. Ninguém recriminou a mulher, somente a ele. Quem vê a foto daquele momento, pode constatar seu rosto sério expressando dor. Ele, no outro dia, humildemente, pediu perdão pela impaciência. Na verdade, ele é um ser humano, como todos nós, sujeito às atitudes de impaciência e cansaço.

Ao se colocar a favor da Amazônia, vieram também, as críticas destrutivas proclamando que a Amazônia é do Brasil, querendo dizer que ela é somente nossa. O papa sendo um dirigente da Igreja no mundo inteiro é justo que se preocupe com os problemas de todos os países. O que ele quer é justiça e proteção. Ele disse: A Amazônia precisa do fogo do amor.

Ele visita cantos do mundo inteiro e seu desejo é ajudar naquilo que o povo necessita.

Há pouco ele recebeu a visita do ex-presidente Lula. Os insatisfeitos emitiram opiniões fora do bom senso, proclamando que o Papa não deveria receber alguém que é condenado pela justiça. É claro que o Papa pode e deve receber todos que desejarem estar com ele. Francisco é chefe de Estado, como poderia recusar uma visita de alguém que é tão popular e conhecida? Os Papas anteriores receberam presidentes de diversas nações, como Fidel Castro, ex-presidentes dos Estados Unidos e até o Trump, presidente atual. Ademais, é bom lembrar que Jesus Cristo perdoou a mulher adúltera, fez refeições com pecadores públicos e acolhia amigos e inimigos. Justificou: “eu vim para os pecadores, pois só os doentes necessitam de remédio”. A bênção do Papa deve ter tocado o coração de Lula e deve fazer dele uma criatura melhor.

Assim, deixemos nosso querido Papa prosseguir sua jornada num caminho em que há tantas pedras e espinhos. Cumpre a nós, principalmente os católicos, rezar incessantemente por nosso Papa Francisco, que sendo outro Cristo, quer fazer da Igreja um povo santo e feliz.

Marilene Godinho