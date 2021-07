Câmeras de segurança ajudam a prender homem que furtou dentro de carro

SANTA BÁRBARA DO LESTE – As câmeras do sistema de monitoramento projeto “Olho Vivo”, contribuíram para que um homem de 33 anos fosse preso nesta quinta-feira (22), depois de furtar objetos dentro de um carro, na praça Geraldo Ferreira da Silva, no centro de Santa Bárbara do Leste

De acordo com o sargento Alexandre, o furto ocorreu por volta de meia-noite de hoje, mas como a cidade é toda monitorada por câmeras, o suspeito que já é contumaz na prática de furtos, foi rapidamente reconhecido e o material foi recuperado.

Para o sargento, o que chamou a atenção na ocorrência é o que o suspeito usou um chapéu e uma roupa preta na tentativa de despistar a polícia. As vestimentas usadas no crime foram apreendidas pelos militares. “Geralmente, ele não usa esses trajes e ontem deu uma improvisada, mas os trejeitos do andar do autor não deixaram dúvidas. O autor se aproveitando do horário, com pouca movimentação na área central e veículo estacionado destrancado, levou os materiais que estavam em seu interior. Foram levadas ferramentas, cabo de enxerto e chave de teste. Parte do material foi recuperada e a outra ele não quis entregar”, explicou o militar.

O suspeito foi preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.