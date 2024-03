Câmera flagra ladrão invadindo residência em Caratinga

CARATINGA- Por volta de 8h desse último domingo (10), uma câmera de segurança registrou a ação de um ladrão, que invadiu uma residência na rua Galdino Pires, no centro da cidade.

Vítima contou à Polícia Milita que após terminar de lavar seu veículo, o guardou em sua garagem vindo a deixar o portão da residência encostado, e subiu no terraço para poder guardar a mangueira. Aproveitando deste descuido de não trancar o portão, um indivíduo que vestia camiseta azul, bermuda colorida e que estava passeando com um cachorro em via pública, abriu o portão, entrou em sua casa, onde furtou um aparelho celular e R$ 36,00. A vítima disse ainda que o indivíduo que furtou seus objetos é conhecido do meio policial.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final desta edição.