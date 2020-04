Câmara segue sem reuniões e com atendimento restrito

CARATINGA – A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA tem recebido algumas sugestões de pautas dos leitores, e uma delas foi sobre a falta de reuniões do legislativo às segundas-feiras, mesmo que seja on-line, evitando assim a aglomeração de pessoas.

Recentemente o presidente Paulo Barbosa Marques informou que a possibilidade estava sendo estudada, porém, em contato telefônico na tarde desta terça-feira (14), disse que por enquanto as reuniões não acontecerão. “Não estamos tendo votações do executivo que precisam passar pela Câmara, e os projetos dos vereadores são assuntos que podem esperar passar esse momento de pandemia”, disse o presidente.

O vereador Diego de Oliveira, que retornou na semana passada à Câmara de Vereadores depois de deixar a secretaria municipal de Educação, disse que havendo necessidade, as reuniões poderão acontecer. “Mas não deixamos de fazer nossas funções que são exercidas tanto nas reuniões para apreciar os projetos, como na fiscalização e atendimento à população. Mas se precisar faremos as reuniões on-line, ou no plenário guardando os devidos espaços necessários com os 17 vereadores”, afirmou Diego.

Os vereadores Helinho, Rominho Costa, Rominho e Johny Claudy disseram que já solicitaram novamente a reunião on-line ao presidente, mas ainda não tiveram retorno.

Já o vereador José Cordeiro afirmou: “Penso que em se tratando do cenário atual, talvez não fosse o caso de haver reunião toda semana. Mas havendo necessidade, as reuniões devem acontecer, principalmente em se tratando de deliberação de matérias importantes para o município”. Segundo ele, existe uma tensão natural no meio político. “O calendário eleitoral já está comprometido. O foco mundial é o Coronavírus. Contudo, equilibradamente devemos buscar alternativas no parlamento para contribuir no combate a pandemia”.

“Para evitar sensacionalismo, seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), vamos sugerir ao presidente Paulo Barbosa Marques para que tenhamos as reuniões on-line”, finaliza José Cordeiro.

FUNCIONAMENTO

O presidente comentou ainda que os serviços da Câmara continuam funcionando, mas com algumas medidas de precaução publicadas na portaria Nº 13 no Diário Eletrônico do Legislativo.

Com relação ao funcionamento da Câmara Municipal, fica determinado que os setores administrativos trabalharão em regime de revezamento até o dia 30, podendo ser revisto o prazo em decorrência de novo cenário comprovado pelos órgãos de saúde pública municipal, estadual ou federal.

Para atender ao sistema de revezamento, cada chefe de setor designará o servidor para comparecimento ao trabalho, que passará pelo crivo da presidência.

O atendimento ao público será por agendamento ou autorização prévia na portaria, não sendo permitido agendamento simultâneo de mais de duas pessoas.

O ingresso e permanência nas dependências da Câmara somente será permitido após adoção de medidas de prevenção contra o Covid-19, em especial o uso de máscara protetora.

Os gabinetes parlamentares ficam fechados, sendo permitido o atendimento ao público por agendamento nas dependências da Câmara, inclusive nas áreas comuns ou dentro dos gabinetes.