Câmara realiza homenagens em Inhapim Projetos e ações desenvolvidas pela administração e entidades da sociedade civil organizada receberam moções de aplausos

INHAPIM – Para marcar o dia do servidor público, data esta comemorada na última sexta-feira (28/10), a Câmara Municipal de Inhapim promoveu a entrega de dez moções de aplausos por boas práticas do serviço público para projetos e ações desenvolvidas pela administração de Inhapim ou entidades da sociedade civil organizada como forma de reconhecer o trabalho desenvolvido em benefício dos inhapinhenses.

O evento ocorreu no Centro de Evangelização da Paróquia São Sebastião de Inhapim e contou com a participação de dezenas de servidores homenageados, bem como de dirigentes e funcionários de várias instituições do município.

O vereador Marsonnilo Ferreira foi quem apresentou no plenário da Câmara Municipal de Inhapim as dez moções de aplausos que mereceram homenagens, sendo elas:

Dia “D” das Cores

A busca pela excelência no serviço público requer dois fatores em sua equação: Eficiência e otimização dos recursos.

O Dia “D” das Cores, evento realizado pelas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social na praça “Alberto Grossi Sobrinho” provou que parcerias sólidas e planejamento são capazes de sinalizar o caminho da excelência na prestação dos serviços públicos.

A realização do Dia “D” das Cores expôs de maneira acessível, atrativa e objetiva a sociedade inhapinhense temas importantes como a promoção do aleitamento materno, a valorização da primeira infância e o combate à violência doméstica.

Pela ação do Dia “D” das Cores receberam a placa de moção de aplauso em nome de todos os servidores e envolvidos no evento pelo vereador Marsonnilo Ferreira, a secretária de assistência social Maria Isabel Peixoto Silva e a secretária de saúde Ana Elza Silva Araújo, na companhia do prefeito Marcinho.

I Olimpíada Especial da APAE de Inhapim

O senso comum dita que pessoas com deficiência são menos capazes de executar uma mesma atividade que uma pessoa sem deficiência.

Tal fantasia prejudica a inserção das pessoas com deficiência no meio social e alimenta um triste preconceito e uma abominável discriminação, por este motivo, reconhecer e aplaudir a realização da I Olímpiada Especial da APAE de Inhapim é uma necessidade.

Coube aos alunos atletas e a direção da APAE de Inhapim receberem a placa de moção de aplausos em nome de todos os servidores, pais e alunos da entidade.

2º Festival Gastronômico de Inhapim

A culinária é também uma abordagem para conhecer e entender a cultura e a história de nosso povo. Ao retomar a trajetória de um alimento, é possível pensar a história humana a partir de uma nova perspectiva.

Um olhar mais atento sobre a alimentação permite compreender formas de viver e de se comportar de diferentes grupos sociais. Basicamente todos os aspectos da comida são culturais. Desde a escolha dos ingredientes até a forma que sentamos na mesa.

É até mesmo, descobrir a forma que um povo vive analisando como ele se relaciona com os alimentos. É na comida que você tem a preservação da memória de um povo. As receitas também são uma forma de transmissão de conhecimento e saberes entre as gerações.

Assim, recebeu a placa de moção de aplausos das mãos do vereador Marsonnilo Ferreira e do prefeito Marcinho, em nome de todos os servidores envolvidos na realização do 2º Festival Gastronômico de Inhapim, a secretária municipal de cultura e turismo Teresinha Ribeiro Martins e a diretora de cultura e turismo Astrid Maciel Mota.

Associação de Proteção e Assistência ao Condenado – APAC

Ao longo dos últimos anos com seriedade, transparência e um trabalho árduo, a APAC de Inhapim foi qualificando sua administração, ultrapassando o viés da caridade e assistencialismo para buscar uma gestão profissional e de resultados.

No início da APAC de Inhapim enfrentou inúmeros desafios, desde a resistência preconceituosa da comunidade a dificuldades de estrutura e financeira, chegando por vezes ao risco eminente de fechar suas portas e encerras os trabalhos.

Hoje a APAC de Inhapim colhe os frutos de suas evoluções, tendo estabilizado seus compromissos financeiros, melhorando sua estrutura que já conta com escola, padaria, fábrica de blocos de concreto, horta, veículos próprios e profissionais de diversas áreas, alcançando um índice de recuperação dos assistidos em 86%.

Recebeu a placa de moção de aplausos das mãos do vereador Marsonnilo Ferreira pelo trabalho desenvolvido na APAC de Inhapim a diretoria, servidores administrativos e recuperandos do sistema semiaberto.

Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Planejamento e Gestão

Inhapim passa por um período de grande investimento em obras públicas, são dezenas de calçamentos e drenagens pluviais em ruas e serras tanto na cidade quanto na zona rural do município, visando impactar positivamente a qualidade de vida do cidadão inhapinhense.

Infelizmente, nos municípios de todo o Brasil, durante muitos anos, fomos habituados a ver inúmeras obras públicas ficarem inacabadas e serem alvos de graves casos de corrupção, deixando a classe política desacreditada perante a população.

Para conquistar uma obra pública várias etapas precisam ser vencidas pelo gestor, o que demanda uma boa equipe de planejamento e gestão responsável dos recursos.

Em Inhapim, as secretarias de planejamento e obras públicas já realizaram entre os anos de 2017 à 2022 47 obras que já foram entregues para a população, 20 estão em andamento e outras 25 obras serão executadas.

Diante de todo este sucesso, os secretários WelissonAbrantes Martins (Obras Públicas) e Sidney Oliveira (Engenharia e Planejamento) receberam das mãos do vereador Marsonnilo Ferreira e do prefeito Marcinho as placas de moções de aplausos pelo trabalho desenvolvido em suas respectivas pastas.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Um município bem arborizado, com árvores e áreas verdes torna-se sem dúvida, um local mais agradável para se viver.

As árvores não só atenuam o calor do sol, mas também absorvem ruído, proporcionam um ambiente mais úmido e fresco, e melhoram a qualidade do ar.

Entendendo que o governo, em toda as suas esferas tem a sua parcela de responsabilidade na melhoria do meio ambiente e promoção da sustentabilidade, o município de Inhapim através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lançou o projeto “Adote uma árvore”, merecendo nossa moção de aplausos.

Coube ao secretário Wagner Teixeira Pinto receber a placa em nome dos servidores da secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável das mãos do vereador Marsonnilo Ferreira e do prefeito Marcinho.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Torcida Máfia Azul de Inhapim

A solidariedade é um valor humano fantástico e é uma qualidade que está relacionada à bondade, à empatia a ao amor. Ser solidário é se sensibilizar com a dor de outro e estender a mão para ajudá-lo.

Implantada em setembro de 2015 em Inhapim, o Comando Máfia Azul Inhapim quebrou paradigmas e preconceitos com relação a torcidas organizadas, vistas muitas vezes como truculentas e violentas.

Com foco em solidariedade e responsabilidade social, a Máfia Azul de Inhapim já realizou diversas campanhas solidárias voltadas para famílias carentes ou instituições filantrópicas inhapinhenses.

Recebeu a placa de moção da aplausos das mãos do vereador Marsonnilo Ferreira e do prefeito Marcinho em nome dos servidores da Secretaria de Assistência Social e da Máfia Azul de Inhapim, a secretária de assistência social Maria Isabel Peixoto Silva e o dirigente da Máfia Azul Diego Lúcio.

Secretaria Municipal de Obras Públicas/ Divisão de Limpeza Urbana e Rural

É impossível pensar no bom funcionamento de um município, qualquer que seja, sem a figura do profissional de limpeza urbana e rural. Eles e elas são os responsáveis por deixar nossas ruas limpas e agradáveis para moradores e visitantes, além de nos livrar de vetores de doenças que podem surgir a partir do acúmulo do lixo.

Atualmente, sendo em todo o mundo, o meio ambiente um tema prioritário, não podemos deixar de enaltecer e destacar a importância da limpeza urbana e rural como fatores cruciais na defesa do meio ambiente e da saúde pública.

Receberam a placa de moção de aplausos pelas mãos do vereador Marsonnilo Ferreira e do prefeito Marcinho, dezenas de servidores das equipes de limpeza urbana e rural, em especial o secretário de obras públicas WelissonAbrantes Martins e o chefe de divisão de limpeza urbana e rural Forlan Júnior da Silva.

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

O desenvolvimento dos espaços rurais deve estar pautado em políticas públicas que considere, em igual grau de importância, os diferentes aspectos de ordem social, econômica, cultural, política e ambiental, sem desconsiderar as tecnologias envolvidas, principalmente no processo de produção.

Muitos avanços podem ser destacados para a modernização e desenvolvimento do meio rural, e o crédito rural, e o crédito rural contribuiu significativamente para a consolidação de uma nova fase de desenvolvimento agrícola brasileiro.

O papel do crédito rural é o de gerador de oportunidades, aproximando o beneficiário das políticas que estimulam investimentos nas melhorias da estrutura das propriedades. Mas, muito além disso, o crédito também auxilia e estimula sua permanência na agricultura, e fortalece o processo de sucessão na agricultura familiar.

O Estado precisa acreditar e investir permanentemente no trabalho das famílias do campo, em especial as que buscam produzir e preservar o meio em que vivem, de forma sustentável e inclusiva.

Pelo desenvolvimento e centenas de liberações de crédito rural dentro do programa “Agro Amigo Crescer” do Banco do Nordeste do Brasil em Inhapim, recebeu a placa de moção de aplausos das mãos do vereador MarsonniloFerreira, em nome dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, a secretária de agricultura e pecuária Nádia de Oliveira Rocha.

Secretaria Municipal de Saúde de Inhapim/ Programa de Treinamento em Urgência e Emergência em Primeiros Socorros

A Secretaria Municipal de Saúde implementou uma dinâmica continua de treinamento para os servidores ao longo do ano de 2022.

A educação permanente através de cursos e palestras que aprimorem o conhecimento das equipes técnicas que trabalham nas unidades de saúde do município, pois assim, com expansão do conhecimento possam atender melhor a comunidade e salvar vidas.

O Programa de Treinamento de Urgência e Emergência em Primeiros Socorros desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Inhapim mereceu destaque, e recebeu a placa de moção de aplausos pelas mãos do vereador Marsonnilo Ferreira e do prefeito Marcinho, programa este que possibilitou que 108 profissionais de saúde aprimorassem seus conhecimentos em primeiros socorros no município.

Para finalizar, tanto o vereador Marsonnilo Ferreira quanto o prefeito Marcinho agradeceram a presença de todos, bem como, parabenizaram todas as iniciativas que beneficiaram a sociedade inhapinhense em 2022 e que culminaram no reconhecimento através das moções de aplausos.

