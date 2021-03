Câmara presta homenagem às mulhere

CARATINGA – Na noite desta segunda-feira, 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Caratinga fez uma homenagem especial. Um tapete vermelho foi colocado no plenário para que os vereadores entrassem com as homenageadas e as entregassem uma rosa vermelha.

As vereadoras Giuliane, Neuza e Zelinha conduziram a programação e agradeceram ao presidente Cleon Coelho pelo empenho em todos os trabalhos da Casa. A repórter desse DIÁRIO, Paula Lanes, que acompanha as reuniões do legislativo também foi homenageada.

Parabéns à Câmara pela homenagem, às vereadoras que preparam o evento e ao presidente Cleon Coelho pela sensibilidade ao Dia da Mulher!

AS HOMENAGEADAS

Na lista, os nomes dos vereadores e suas respectivas homenageadas:

Altair Nego – Neide Marques

Cleon Coelho – Heide

Dete – Renata

Giuliane – Michele Soté, Romilda Fagundes e Paula Lanes

Irmão Emerson – Maria Rosa da Silva (101 anos)

Jhony Claudy – Poliana Tiola Alves

João Levindo (Catita) – Neusa de Lurdes

José Cordeiro – Regina Lucinda de Oliveira Silva

Mauro Água e Luz- Simônia Aparecida Xavier

Neuza da Oncologia – Beatriz Gomes

Ramon Mayderson Alacrino – Maria Odete Damasceno Rodrigues

Ricardo Miranda Fidelis – Jéssica Luiz Costa Fidélis

Rominho Costa – Cristiana Valéria Tebas Costa

Zelinha – Carmelita

Observação: Também foram homenageadas todas as assessoras dos vereadores e funcionárias da casa.