Saiba quem são os vereadores eleitos em Caratinga

CARATINGA– Depois de certo suspense em virtude do atraso na divulgação dos resultados, o eleitor caratinguense conheceu os vereadores eleitos para a próxima legislatura. O PSD fez três vereadores, são eles Dete, José Cordeiro e Cleon Coelho, todos reeleitos. Pelo Democratas, Zelinha da Saúde e João Catita conseguiram uma vaga na Câmara Municipal

Ainda foram reeleitos Mauro da Água e Luz (PSDB), Neuza da Oncologia (PODE), Rominho Costa (PV) e Johny Claudy (Rede). Giuliane Quintino é a representante do PT no legislativo, que ainda conta com Altair Nego e Careca (PSL), Irmão Emerson e Ricardo Angola (PP), Rômulo Gusmão e Ricardo Alacrino (Avante) e Silvio da Cachaça (PL).

OS ELEITOS

Dete (PSD) – 1.125 votos

Zelinha da Saúde (DEM) – 864 votos

Mauro da Água e Luz (PSDB) – 845 votos

João Catita (DEM) – 795 votos

Neuza da Oncologia (PODE) – 753 votos

Rominho Costa (PV) – 730 votos

José Cordeiro (PSD) -718 votos

Cleon Coelho (PSD) – 690 votos

Giulliane Quintino (PT) – 664 votos

Altair Nego (PSL) – 639 votos

Irmão Emerson (PP) – 613 votos

Romulo Gusmão (Avante) – 598 votos

Silvio da Cachaça (PL) -558 votos

Ricardo Angola (PP) – 531 votos

Johny Claudy (Rede) – 504 votos

Careca (PSL)- 460 votos

Ramon Alacrino (Avante) – 409 votos