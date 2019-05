Câmara investiga suposto assédio sexual praticado por vereador

CARATINGA – No mês de março, vereadores da comissão de ética da Câmara de Caratinga, composta por Johny Claudy, Diego de Oliveira e Welington Batista Correa, o “Helinho”; pediram uma sindicância para apurar suposto assédio sexual cometido por um vereador. Esta semana os vereadores que fazem parte da comissão começam a fazer as investigações do caso, que segundo Helinho ainda não tem provas concretas.

Johny Claudy disse que pediu a sindicância depois de ouvir boatos da população e até algumas notas em jornal impresso. “A gente que faz parte dessa comissão quer saber o que de fato aconteceu. Não estamos falando que aconteceu, mas é um fato grave e vamos apurar. A violência contra mulher não pode acontecer de forma alguma. Faço parte da comissão de ética, sou presidente, fizemos a primeira reunião e estamos convocando algumas pessoas para serem ouvidas para saber se alguém dentro da casa (Câmara) está sabendo de algo. Temos que saber se existem provas concretas”, disse o vereador.

Os nomes do vereador e da vítima ainda não serão revelados pela comissão devido o caso estar em fase de investigação.