Câmara inicia debate sobre horário de funcionamento dos supermercados aos domingos

Projeto de lei propõe funcionamento das 6h às 13h

CARATINGA- A Câmara Municipal de Caratinga iniciará, na próxima segunda-feira (26), a discussão sobre um tema que vem gerando polêmica e mobilização na cidade: a regulamentação do funcionamento dos supermercados aos domingos. O projeto de lei, encaminhado pelo Poder Executivo, propõe a alteração do artigo 179, inciso I, da Lei Municipal nº 4.001, de 7 de junho de 2024 — que consolida as normas de posturas do município —, permitindo que supermercados e estabelecimentos similares funcionem aos domingos entre 6h e 13h.

A proposta busca sanar uma omissão na legislação atual, que proíbe o funcionamento desses comércios aos domingos, salvo em casos de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Apesar dessa restrição, muitos supermercados continuam operando normalmente aos domingos, inclusive no período noturno, sem respaldo legal e sem negociação com os trabalhadores — o que tem gerado insegurança jurídica e descontentamento entre os comerciários.

Em justificativa anexada ao projeto, a Prefeitura afirma que a medida visa regularizar a operação de estabelecimentos como hipermercados, supermercados, açougues, padarias, mercearias e demais comércios varejistas de alimentos frescos. “A presente proposição se justifica pela omissão da legislação atual quanto à autorização de funcionamento nesses dias […]. O projeto pretende corrigir essa omissão, regulamentando a operação nesses dias”, destaca o texto.

O Sindicato dos Comerciários (Sindcomerciários) também tem atuado na mediação do tema. A entidade procurou a Prefeitura buscando alternativas que minimizem os impactos sobre os trabalhadores. Segundo o sindicato, o objetivo é encontrar um equilíbrio que reduza a carga horária dominical, evitando o fechamento total dos supermercados — medida que poderia afetar negativamente a economia local.

“Entendemos a necessidade do funcionamento, mas defendemos que haja uma jornada reduzida, que respeite o descanso dos trabalhadores e promova dignidade, para que o trabalhador possa ter o seu lazer e descanso”, afirmou Carlos Henrique Freitas, presidente do Sindcomerciários, que convocou os funcionários do setor para participarem da reunião na Câmara.

A Prefeitura destacou ainda que, embora a nova Lei Municipal tenha sido sancionada em 2024, ainda não vem sendo cumprida, o que tem causado “transtornos aos trabalhadores e insegurança aos empresários”. Por isso, o Executivo considera essencial a fixação de um horário específico de funcionamento aos domingos. A proposta prevê ainda um prazo de 60 dias após a publicação para o início da vigência da nova norma, permitindo que os comerciantes se organizem e a população seja informada.

O Sindcomerciários tem expectativa de que o projeto tenha apoio dos vereadores e seja votado com celeridade, garantindo segurança jurídica ao setor e melhores condições para os trabalhadores.

CIDADE

Paróquia do Santuário prepara celebração de Corpus Christi

CARATINGA- A cidade se prepara para viver intensamente um dos momentos mais significativos do calendário litúrgico da Igreja Católica: a celebração de Corpus Christi. A Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, conhecida como Santuário de Caratinga, promoverá a 66ª edição da Semana Eucarística, que acontecerá entre os dias 12 e 19 de junho.

O pároco da Paróquia, padre Renivaldo Bruno da Cruz, destaca que a programação será marcada por momentos de oração, reflexão e expressão pública de fé. “Nós estamos celebrando a 66ª Semana Eucarística, que dará início no dia 12 de junho, na celebração eucarística das 19h. No dia 19 nós teremos a tradicional procissão de Corpus Christi”, explicou.

Segundo ele, a ordem dos eventos foi ajustada nos últimos anos para seguir as diretrizes litúrgicas. “A mudança que houve há dois anos é porque antes se fazia a procissão primeiro e em seguida a celebração eucarística. Liturgicamente então vem a correção. Primeiro nós celebramos e depois nós caminhamos. Primeiro nós nos alimentamos e depois nós levamos Jesus a dar a conhecer”, afirmou o padre. Ele acrescenta que, ao final da procissão, a bênção do Santíssimo Sacramento será dada na Catedral de São João Batista, marcando o encerramento da celebração.

Um dos momentos mais aguardados da festa é a confecção dos tradicionais tapetes, que embelezam o trajeto da procissão. O pároco faz um apelo à comunidade para colaborar com esse gesto de fé e arte. “É um momento em que nós passamos praticamente todo o dia de Corpus Christi confeccionando os tapetes. Inclusive, foi até bom tocar nesse assunto, porque nós estamos precisando de ajuda. Ainda precisamos de pessoas corajosas que possam colocar os seus dons, os seus talentos na confecção do tapete para essa procissão do Santíssimo Sacramento”, disse.

Padre Renivaldo também lembrou a origem histórica da solenidade, que remonta ao século XIII. “É uma festa que nasce na Bélgica, em 1247, devido a uma grande cisma implantada dentro da fé católica em dizer que Jesus não está, não existia a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Então o Papa Urbano, ele traz esta procissão para quebrar esse cisma e mostrar que de fato Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, até porque no Evangelho Ele vai dizer: ‘Eu sou o pão vivo descido do céu’”, explicou.

Por fim, o sacerdote faz um convite aberto a toda a população, independentemente da religião. “Nosso convite a toda a população, até mesmo as que não professam a fé católica, podem nos ajudar na confecção dos tapetes. Venha participar conosco da Semana Eucarística, que inicia no dia 12 de junho. Finalizamos com a festa de Corpus Christi, às 18h, presidida por Dom Juarez a Eucaristia, logo em seguida a procissão do Santíssimo Sacramento até a Catedral, onde receberemos a bênção do Santíssimo Sacramento”.