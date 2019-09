Câmara devolve economia de R$ 1.100.000 para o executivo

A Câmara de Vereadores de Caratinga realizou na tarde de ontem a entrega de dois cheques, no valor de R$ 1 milhão e R$ 100.000, respectivamente, para o prefeito Welington Moreira, na tarde de ontem.

O montante é fruto de economia do Legislativo e, segundo o prefeito, conforme acertado com o presidente Paulinho, R$ 100.000 serão utilizados na aquisição de dois veículos para o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). Já em relação ao restante do valor entregue, o prefeito não especificou no que será utilizado, no entanto, garantiu que irá suprir as necessidades mais urgentes do município.