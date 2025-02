Câmara de Vereadores realiza primeira reunião ordinária de 2025

CARATINGA– Na segunda-feira (17), a Câmara de Vereadores de Caratinga realizou a primeira reunião ordinária de 2025, com a presença do prefeito Dr. Giovanni.

Dentre os projetos apresentados e que foram destaque na reunião são a prioridade de matrícula em creches e escolas para mães atípicas de crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA), de autoria do vereador Ricardo Angola; além de pedidos de obras de infraestrutura, como calçamento e asfaltamento de ruas.

O prefeito Dr. Giovanni conversou com a imprensa e destacou sua a participação na reunião do Legislativo. “Aqui é a casa do povo. E como sou o prefeito do povo e para o povo, nada melhor que unir as forças do Legislativo com o Executivo, para que nós possamos fazer com que o poder público de Caratinga chegue até as necessidades do cidadão caratinguense. Vim escutar dos representantes do povo, que são os vereadores as necessidades, para que nós possamos executar o que há de melhor nas áreas de educação, saúde, estradas, agricultura, para que nós possamos verdadeiramente construir um novo tempo em Caratinga. E nada melhor que construir juntos, ninguém faz nada sozinho. Então, os poderes legislativo e executivo estarão juntos fazendo esse novo tempo acontecer”.

O prefeito também destacou que vem recebendo demandas dos vereadores e reafirmou o compromisso com realização de obras. “Com muita alegria e satisfação percebo que os vereadores de Caratinga estão preocupados com a necessidade do povo. A cada uma que nós temos recebido, temos encaminhados para as respectivas secretarias e já pedi que sejam céleres com relação às respostas. É lógico que há obras que foram solicitadas, por exemplo, já chegou até o meu gabinete a solicitação do asfaltamento de Caratinga a Dom Lara. São 12 quilômetros. É uma obra grande, mas eu não estou aqui para reclamar. Estou para executar e essa obra será executada ainda durante o nosso mandato. Creio em Deus que ela sairá do papel e será uma realidade no município de Caratinga. Mas há outras mais simples, que é uma questão na rua, um buraco, um ajuste, uma praça. Tudo isso está sendo executado porque nós temos pedido às respectivas secretarias que cuidem bem de tudo aquilo que vai melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão”.

O chefe do executivo também fez uma avaliação dos primeiros dias de governo. “Encontramos dificuldades, isso é normal, isso faz parte, toda vez que há uma substituição de liderança, de poder, até mesmo uma instituição privada, há um período de adaptação. Então, estamos terminando, passando ainda por esse período de adaptação, entretanto mesmo assim, como há um ditado que diz, trocando a roda com o carro andando, nós já temos feito iniciativas que têm mudado a vida do cidadão”.

Dr. Giovanni cita a saúde como exemplo de mudanças que estão sendo implementadas. “Hoje, a nossa UPA já está completamente descongestionada. Todo cidadão que está chegando lá hoje está tendo o seu atendimento num tempo hábil. Os que necessitam internar não estão ficando lá 5, 6, 8, 10 dias. Com 24 horas, no máximo 48 horas, já estão em alguma unidade hospitalar. Então, nós estamos conseguindo descongestionar a nossa UPA, desestressar o atendimento. Os nossos postos de saúde já estamos colocando em atendimento com a sua plenitude, ou seja, não estamos apenas limitados a um número de fichas, mas sim a demanda de cada bairro”.

Cleider Costa, o “Cledinho”, presidente da Câmara, disse que a participação do prefeito na reunião, reforça a parceria em busca de benefícios para a população. “Expectativa muito grande. No começo o trabalho é muito difícil, mas, creio que em 30 dias, 40 dias, vai normalizar. Tudo que for bom para o município de Caratinga, vindo do Executivo, a Câmara estará a favor. Aquelas coisas que vierem, se não for bom para o povo do município, a Câmara pode votar contra. Mas creio que teremos muitas coisas boas para a população”.