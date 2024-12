Câmara de São João do Manhuaçu realiza homenagem a casal de destaque comunitário

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – A Câmara Municipal de São João do Manhuaçu foi palco de uma emocionante cerimônia presidida pelo vereador Silvânio Moisés Nunes. Em reunião extraordinária, foi entregue a Moção Honrosa ao casal João Vieira da Silva e Lúcia dos Santos Silva, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à comunidade de Pontões.

A solenidade, que contou com a presença de familiares e amigos dos homenageados, destacou a trajetória exemplar do casal. João Vieira, também conhecido como João Azuir, é líder comunitário com uma longa história de dedicação às causas coletivas, tendo ocupado cargos como presidente e membro de conselhos locais. Sua atuação foi fundamental para conquistas como a eletrificação da comunidade e a construção de infraestrutura essencial, incluindo a escola e a quadra poliesportiva.

Já Lúcia dos Santos Silva, carinhosamente chamada de Dona Lúcia, é reconhecida por sua dedicação às atividades agrícolas e ao suporte comunitário. Além de ser produtora rural, Dona Lúcia é admirada por seu trabalho artesanal e por perpetuar a tradição de comercializar produtos locais, fortalecendo a economia da região.

Durante a cerimônia, o vereador Silvânio destacou o compromisso e a generosidade do casal, que, ao longo de décadas, dedicaram-se incansavelmente ao bem-estar coletivo. “São pessoas como João e Lúcia que nos inspiram a acreditar na força da união e da solidariedade”, afirmou o parlamentar.

A Moção Honrosa foi concedida em conformidade com o Decreto Legislativo nº 003/2024, aprovado previamente pelos vereadores. O evento foi marcado por discursos emocionados e pela entrega simbólica do certificado aos homenageados, que expressaram sua gratidão pela honraria e renovaram seu compromisso com a comunidade.

Reconhecimento

João e Lúcia têm sido figuras centrais no desenvolvimento da comunidade de Pontões, promovendo melhorias significativas e fortalecendo os laços entre os moradores. Entre suas muitas contribuições, destacam-se o apoio às demandas pastorais, a doação de terras para ampliação do cemitério local e a luta por recursos básicos, como a pavimentação de ruas.