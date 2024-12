Câmara de Reduto destina recursos para compra de câmeras de monitoramento com o 11º BPM

REDUTO – Em sessão realizada na Câmara de Reduto foi aprovada a devolução antecipada de recursos do Poder Legislativo ao Executivo local para a aquisição de câmeras de monitoramento em parceria com a Polícia Militar. A medida visa melhorar a segurança no município por meio da implementação do Projeto Sentinela, que integra um sistema de videomonitoramento avançado na área do 11º Batalhão de Polícia Militar.

A sessão foi presidida pelo vereador Fábio da Silva e contou com as presenças da prefeita eleita Cintia de Matos e o vice-prefeito eleito Edivan Fernandes, já confirmando o apoio à iniciativa.

O projeto, que contará com a instalação de 30 câmeras com tecnologia de reconhecimento de placas (LPR), totaliza um investimento de R$ 77.670,00. As câmeras permitirão a vigilância em pontos estratégicos de acesso ao município, facilitando o acompanhamento de veículos e pessoas em tempo real. O monitoramento contará ainda com o suporte de inteligência artificial, sendo conectado aos sistemas Hélios da Polícia Militar de Minas Gerais e Córtex do Ministério da Justiça, ampliando a capacidade de prevenção e resposta a crimes.

O tenente-coronel Wesley Flávio Soares, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, expressou sua gratidão pela iniciativa da Câmara e ressaltou a importância da medida: “Essa parceria reforça nosso compromisso com a segurança pública. O Projeto Sentinela possibilitará o monitoramento constante de nossas áreas de interesse, trazendo mais tranquilidade para a população de Reduto”, afirmou o comandante.

Segundo ele, o apoio da Câmara de Reduto é essencial para que o sistema de videomonitoramento se concretize, destacando o empenho das autoridades locais em priorizar a segurança pública.

A previsão é que, com a devolução dos recursos, a Prefeitura de Reduto inicie os procedimentos para adesão à ata de registro de preços do Estado, permitindo que a instalação das câmeras seja realizada de forma rápida e eficiente.

