Câmara de Piedade economiza e devolve R$ 100 mil ao executivo

PIEDADE DE CARATINGA – Em tempos de dificuldades para os municípios com a queda de repasses, os vereadores de Piedade de Caratinga estão trabalhando para melhorias dentro da Casa e também para o município. Na noite dessa terça-feira (5), o legislativo devolveu ao executivo o valor de R$ 100 mil.

O vereador Ronaldo Adriano disse que quando assumiu o cargo de presidente no início do ano, teve que fazer a reforma da Casa, realizar alguns eventos que demandam gastos, e comprar equipamentos que estavam faltando, e mesmo assim não deixou de se preocupar em economizar para ajudar o município. “Vem um repasse para a Câmara onde é feito pagamento do vereador, dos funcionários, advogados e esse dinheiro sobra. Essa sobre você pode gastar na Câmara ou pode devolver. Lembrando que a conta não ficou zerada, e ainda tem saldo, estamos a devolução de R$ 100 mil, e conversando com os vereadores chegamos à conclusão que esse dinheiro deve ser investido na saúde”, afirmou o presidente Ronaldo.

O Cristiano Honório da Silva lembrou que foi presidente em 2021 e fez a devolução de R$ 115 mil. “Aquela parte devolvida foi indicada para o Centro de Treinamento, que já está em andamento, acredito que muito ainda vai ser feito, os vereadores estão trabalhando juntos com o prefeito e indicando esse dinheiro onde é mais importante para a população. “Hoje tem uma demanda muito grande na saúde, então acho muito importante o dinheiro ser usado nessa área”.

Elias da Silva, em 2022 também conseguiu fazer uma devolução ao executivo e falou da importância desse ato. “Isso é muito importante, a gente está indicando para a saúde, que é uma área que geralmente tem exames e cirurgias para fazer”.

O vereador Warlisson Nogueira explicou que o legislativo tem o costume de fazer essa economia, visto que o repasse que é o duodécimo da Casa, e que aumentou. “Conseguimos economizar essa quantia de R$ 100 mil, e acho que uma das áreas que pra nós é prioridade, é a saúde, visto que diante de diversas demandas, é um valor pequeno, mas acho que vai ser bem aplicado, de bom uso para o município, visto que temos demandas como cirurgias, exames, e acredito que será bem direcionado, então essa Casa está fazendo esse compromisso com essa devolução, para que esse recurso venha ser aplicado na área da saúde do município”, afirmou o vereador.

O assessor contábil do legislativo desde 2007, Márcio Alexandre do Carmo disse que em Piedade existe uma disputa saudável entre os presidentes para saber que devolve mais ao executivo. “Eu acho essa disputa muito saudável. A equipe de assessores, servidores, têm um papel fundamental nisso, porque o político por mais que ele seja preparado, gabaritado, quando vêm esses assédios eles costumam esquecer dessas responsabilidades, e isso é fundamental. Então penso que em Piedade é modelo, com todas as minhas limitações, minha humildade, mas sem esquecer da minha preparação, da minha formação acadêmica, e da estrada, sou grato ao município, amo esse município e sinto honrado, lisonjeado e procuro valorizar essa casa legislativa, nunca esquecendo do executivo, nem dos vereadores que passaram, não devemos esquecer que todos tiveram sua colaboração, mas eu penso que essa responsabilidade é fundamental, e jamais vão esquecer disso, e enquanto eu estiver aqui podem contar comigo”, ressaltou Márcio.

O prefeito Adolfo Bento disse que o repasse veio em ótimo momento, quando o município mais precisa. “Nesse momento em que as prefeituras estão tendo queda de repasse, o dinheiro da Câmara que é considerado como recurso próprio, pode ser investido em qualquer área. Na saúde de Piedade em que a lei é aplicar 15% da receita bruta, aplicamos de 30% a 35 %, então podemos usar em outra coisa também esse dinheiro, e é muito bem-vindo”, concluiu o prefeito.