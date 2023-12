Câmara de Piedade de Caratinga realiza solenidade para entrega de mérito estudantil

PIEDADE DE CARATINGA – Na noite dessa quinta-feira (14), a Câmara de Piedade de Caratinga realizou uma solenidade especial para entrega de mérito legislativo a 73 alunos das escolas do município, que se destacaram no ano letivo. Uma grande estrutura foi montada para que alunos, pais, professores e diretores participassem do evento. Várias autoridades também prestigiaram a solenidade. O presidente do legislativo, Ronaldo Adriano, destacou que é importante incentivar a educação desde cedo. “É um projeto que a gente manda um ofício para todas as escolas, o aluno que tiver mais desempenho recebe um prêmio no final do ano, que é o mérito estudantil. É um incentivo, não quer dizer que esse aluno é melhor que os outros, mas incentiva todos a estudarem para ganhar esse prêmio”, disse o presidente do legislativo.

O vereador Elias Oliveira destacou que a homenagem é uma forma de valorizar os professores, e principalmente nossos alunos.

O secretário de governo, Marcos Vinicius da Costa Bento, parabenizou o presidente Ronaldo e toda Câmara pela entrega do mérito estudantil. “É muito importante para os alunos do nosso município, pois é um incentivo para as crianças e adolescentes para se empenharem mais nos estudos”.

Pedro Henrique de Oliveira Silva, 12 anos, aluno do 5º ano da escola municipal Nestor Batista da Cruz ficou muito feliz com a premiação e disse que gosta muito de estudar. “Se eu não estudar como vou ter um futuro bom? Adoro muito ciências e história, cada vez que estudo, quero aprender mais ainda”.

Samira Nascimento de Oliveira, 10 anos, 5º ano da escola municipal Nossa Senhora do Carmo está ganhando o prêmio pela segunda vez, e também falou o que mais gosta de estudar. “A matéria que mais gosto de estudar é matemática porque me atraem bastante as contas de divisão, multiplicação e outras. É minha segunda vez recebendo esse diploma, é muito importante pra mim, estou me esforçando bastante, por isso estou aqui, estudei bastante”.

Maria de Lourdes Valentim, secretária de Educação do município, disse que entende esse prêmio como um incentivo à educação, e ao aprender. “A essência do estudante é o aprender, a transformação. A gente sabe que quase todas as mazelas da nossa sociedade podem ser resolvidas com educação, é muito importante a gente ter uma população que valoriza a educação. A gente quer que a sociedade se desenvolva e a câmara tem sido parceira”, conclui a secretária.